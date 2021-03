Tiziana Saliva è la nonna del piccolo Leonardo Russo, il bambino ucciso di botte a Novara, lo scorso 2019. Dalla tragedia, la donna non ha mai perso occasione per recarsi sulla tomba del bambino e per parlare con lui.

Lo ha fatto anche il giorno della condanna definitiva, quando sua figlia Gaia Russo e il suo ex compagno Nicolas Musi sono stati accusati di omicidio e condannati, entrambi, all’ergastolo.

Dopo aver avuto la certezza della duplice condanna all’ergastolo, ho avuto una ragione in più per raccogliermi sulla tomba. Con il cuore a pezzi ho sentito il bisogno di dire a Leo che finalmente giustizia era stata fatta.

Dopo due anni dalla morte di Leonardo, si è finalmente arrivati ad una sentenza definitiva. Nicolas Musi ha picchiato a morte il figlio della sua compagna, causandogli per via dei troppi colpi all’addome, un’emorragia interna. E non era la prima volta che lo picchiava. La madre, Gaia Russo, è rimasta a guardare ogni volta, non ha mai impedito al ragazzo di riempire di botte il suo bambino e quel tragico giorno, non ha nemmeno allarmato i soccorsi.

Non solo, Gaia Russo ha anche inizialmente coperto l’omicida, affermando che Leonardo era caduto dal lettino. Una bugia subito smascherata dal team ospedaliero.

Il racconto di Tiziana Saliva

All’epoca dei fatti, nonna Tiziana aveva raccontato che da quando la figlia Gaia aveva conosciuto Nicolas Musi, non era più la stessa. L’anno prima, aveva lasciato il tetto familiare per andare a vivere con il padre biologico di Leonardo, un ragazzo di origini marocchine, di nome Mouez Ajouli.

Finita la loro relazione, era tornata a casa con Leo, per poi andare a vivere con Nicolas Musi ad inizio 2019.