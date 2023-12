Era stata ridotta la pena di Alija Hrustic, l’uomo che picchiò e mise fine alla vita del piccolo Mehmed nel maggio del 2019. Poche ore fa è giunta la notizia che nella sentenza del processo bis d’Appello, ordinato a gennaio scorso dalla Cassazione, dopo l’annullamento del primo processo d’Appello, è tornata la condanna all’ergastolo, grazie al riconoscimento del reato di tortura.

Alija Hrustic ha spezzato per sempre la vita del piccolo Mehmed, di soli due anni, infliggendogli gravi sofferenze corporali. Calci, pugni, schiaffi, morsi e bruciature di sigarette.

La Corte d’Assise d’Appello ha riconsiderato il reato di tortura e condannato l’imputato all’ergastolo, anche per i precedenti maltrattamenti nei confronti del minore. Non solo, ha condannato Alija Hrustic a risarcire le due sorelle di Mehmed con 100 mila euro a testa. Il suo caso è stato il primo in Italia ad avere la contestazione di tortura nell’ambito di violenze in famiglia.

Alija Hrustic e il delitto del figlio Mehmed

Mehmed aveva solo due anni, quando quel giorno il padre, sotto effetto di alcol e droghe, ha sfogato la sua rabbia sul suo corpicino fragile ed indifeso. Dall’autopsia sono emerse ben 51 gravi lesioni. Calci, pugni, morsi e anche bruciature.

Dopo il delitto, era fuggito con le sue figlie più grandi e si era nascosto in un condominio di Milano. Pochi giorni dopo, le forze dell’ordine lo avevano rintracciato ed arrestato. Il padre aveva dichiarato di essersi convinto che il figlio minore avesse il malocchio e di aver agito in quel modo, perché era sotto effetto di droghe e alcol.

La riduzione della pena a 28 anni aveva suscitato delle vere e proprie polemiche. Nel processo bis d’Appello, tuttavia, l’intero caso è stato rivalutato e Alija Hrustic è stato condannato all’ergastolo. Dovrà anche risarcire la moglie e le due figlie più grandi (100 mila euro a testa).