Nella puntata di ieri sera, mercoledì 13 dicembre, Chi l’ha Visto?, ha mandato in onda dei messaggi inediti che Giulia Cecchettin ha mandato alla sua amica, poco prima di perdere la vita. Parlava di Filippo Turetta e della sua gelosia possessiva nei suoi confronti.

La 22enne purtroppo ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato, che lei aveva paura a lasciare solo, perché avrebbe potuto compiere un gesto estremo. Il ragazzo invece, ha pensato di mettere fine alla vita della giovane.

La sera dell’11 novembre, sono usciti insieme per andare al centro commerciale di Marghera. Hanno fatto un giro per negozi e poi si sono anche fermati a mangiare lì.

Tuttavia, è solo dopo essere usciti che Filippo Turetta ha deciso di compiere il delitto. Molto probabilmente tra i due ragazzi è iniziata una lite, che si è conclusa poi con il decesso della povera Giulia.

CREDIT: CHI L’HA VISTO?

Quella stessa sera, il ragazzo ha nascosto il corpo in una zona boschiva vicino al lago di Barcis e poi ha iniziato la sua fuga, fino in Germania. Ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona.

I messaggi di Giulia Cecchettin, all’amica su Filippo Turetta

Il programma Chi l’ha Visto?, ha mandato in onda dei nuovi messaggi inediti che la giovane avrebbe mandato ad una sua amica. Parlava proprio della gelosia che Filippo aveva nei suoi confronti e del suo tentativo di convincerla a non uscire. Giulia ha scritto:

Durante la strada mi ha molto insistentemente provato a convincere a dire di no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre. Mi ha detto cose del tipo:

‘Perché mi fai questo? Perché sei così cattiva, sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa. Se la cosa succede davvero niente sarà più come prima.’ Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi.

Nonostante la storia tra i due era finita, lei non voleva chiudere i rapporti, perché diceva che si sentiva in colpa. Filippo più volte le aveva fatto intendere che avrebbe provato a togliersi la vita e lei non voleva lasciarlo solo.