Il prossimo 18 gennaio, tra poco meno di un mese inizierà il processo per Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne accusato di aver messo fine alla vita della sua compagna incinta Giulia Tramontano. Si trova nella casa circondariale di San Vittore, dal momento in cui ha confessato.

Il ragazzo in un primo momento ha fatto credere a tutti che in realtà la sua fidanzata era andata via dopo un litigio. Tuttavia, solo quando gli agenti lo hanno incastrato ha deciso di dire la verità ed ha fatto ritrovare il corpo.

Il prossimo 18 gennaio dopo circa 230 giorni dal delitto, inizierà il suo processo. Difeso dalle legali Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, vogliono puntare ad evitargli la condanna all’ergastolo.

Lo scopo infatti, da quello che riporta Il Corriere della Sera, per loro è quello di chiedere per il loro assistito la perizia psichiatrica. Il barman però fino a quel giorno non ha mai mostrato segni che potessero far pensare a un qualche tipo di problema.

Impagnatiello risulta essere accusato di delitto volontario, aggravato dai futili motivi, vincolo di convivenza ed anche premeditazione. Quest’ultima aggravante in questi ultimi mesi ha trovato delle conferme.

Questo perché il 30enne da quando ha scoperto che la ragazza era incinta, ha cercato di provocarle un aborto ed anche mettere fine alla sua vita. Di nascosto le stava dando il veleno per topi, ma quando ha capito che il suo castello di bugie era crollato ha deciso di mettere fine alla sua vita.

Chi testimonierà in aula per il delitto di Giulia Tramontano

Ovviamente il 18 gennaio non inizierà il processo nel vivo, ma i legali potranno mostrare i testimoni e tutte le prove raccolte. In aula sarà presente tutta la famiglia di Giulia Tramontano.

Inoltre, come testimone ci sarà anche l’altra ragazza che Impagnatiello frequentava da circa un anno. Da quello che ha scritto Il Corriere potrebbero anche coprirla con un paravento.

La collega del barman ha avuto una relazione con lui per circa un anno ed è anche una delle ultime persone ad aver visto Giulia viva. Le due si erano incontrate nel pomeriggio e la 29enne aveva scoperto tutta la verità sul compagno. In una delle ultime immagini si vedono le due che si abbracciano fuori al bar, prima di salutarsi.