In un lungo post sui social la sorella di Giulia Tramontano, Chiara, ha deciso di commentare l’immagine dell’ultimo abbraccio tra la vittima del delitto e l’altra ragazza che il fidanzato frequentava da circa un anno. Lei non ha parlato di solidarietà, ma di altro.

Chiara Tramontano in questi mesi ci ha tenuto a tenere viva la memoria della sorella, scomparsa prematuramente a 29 anni. Alessandro Impagnatiello ha messo fine alla sua vita ed a quella del bimbo che portava in grembo.

Giulia poche ore prima di perdere la vita ha avuto un incontro importante. Ha avuto una lunga conversazione con la ragazza che il fidanzato frequentava da circa un anno. Insieme erano riuscite a far crollare il suo castello di bugie.

Negli ultimi giorni è stata resa nota una foto delle due donne, che all’uscita dal bar ed al termine del loro incontro si abbracciano. In un lungo post sui social Chiara Tramontano ha voluto commentare proprio questo scatto. Nel messaggio ha scritto:

C’è una cosa che non tollero: sentirvi dire che l’ultimo abbraccio di Giulia con l’amante del suo compagno sia un barlume di solidarietà in questa storia buia. Giulia non la stava abbracciando e ciascuno di noi avrebbe fatto la stessa cosa.

Cara Giulia, tu mi manchi tutti i giorni. Mi manchi come la pace che non ho più. Come la rabbia che mi annega. Come le ingiustizie che mi inghiottiscono. E forse mi avresti detto, se fossi stata in vita, di lasciare stare, ma non avrebbe funzionato.

Non ti ha salvato l’amore e solidarietà, ma le mie unghie difenderanno il mio ricordo per sempre.