Tra circa di una settimana inizierà il processo per Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne accusato del delitto della sua fidanzata incinta Giulia Tramontano. Chiara, la sorella della ragazza, ha voluto pubblicare un disperato appello sui social.

La giovane, che in questi mesi ha sempre voluto ricordare la 29enne scomparsa, ma anche il piccolo Thiago che portava in grembo e che sarebbe dovuto nascere due mesi dopo. Nel suo appello sui social, ha scritto:

Ci siamo. Vogliamo sapere di vivere in un paese giusto. Nulla ci restituirà Giulia, ma la giustizia può alleviare il senso di dolore e sconfitta che proviamo dinanzi alla lapide di mia sorella.

Giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di Giulia, ogni giorno di festa in cui non saremo più cinque a tavola.