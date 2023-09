Nella serata di ieri è andato di nuovo in onda Quarto Grado, con la prima puntata della stagione. Hanno parlato ovviamente del delitto di Marisa Leo ed hanno mostrato delle immagini inedite della donna del suo giorno del suo straziante decesso.

La mattina la si vede arrivata nell’azienda vinicola in cui lavora, Colomba Bianca, a bordo della sua auto. Tutti l’hanno descritta pensierosa, ma che sembrava stare bene.

Quello stesso video mostra la donna, che con i mano la sua borsa, si reca nel suo ufficio, per una nuova giornata di lavoro. Poche ore dopo, al termine del suo turno, la si vede di nuovo uscire.

Marisa era diretta alla sua auto, ma prima di salire a bordo, si è fermata a parlare per qualche minuto con un suo amico. Per tutti sembrava essere tranquilla, lei non avrebbe mai immaginato il piano che il suo ex aveva in mente.

Angelo Reina aveva pianificato il delitto da circa una settimana. Era riuscito a procurarsi le armi ed aveva anche noleggiato un’auto, per seguire la donna nei suoi spostamenti. Era convinto avesse un altro.

Il delitto di Marisa Leo ed il gesto estremo di Angelo Reina

Lo scorso 6 settembre, Marisa si era recata nell’ufficio in cui lavorava già da diverso tempo. Era una manager di successo, ma la sua vita con l’ex compagno non era affatto semplice. L’uomo la picchiava e lo aveva anche denunciato.

Tuttavia, con la speranza di poter recuperare la situazione, Marisa ha deciso di ritirare quella denuncia. In quella giornata Angelo Reina l’ha chiamata e con la scusa di dover riprendere la figlia, le ha detto di andare alla sua azienda agricola.

Una volta qui, appena lei è scesa dalla auto, l’uomo è uscito con in mano il suo fucile. Le ha sparato 3 colpi nella parte dell’addome e l’ha lasciata a terra, mentre perdeva la vita.

Alla fine è andato via e dopo aver percorso circa 70 km, ha deciso di togliersi la vita con la stessa arma usata per mettere fine a quella di Marisa.