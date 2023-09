Omicidio di Marisa Leo, l'ex in realtà è riuscito a tirarla nella trappola, dicendole di andare a riprendere la figlia e non per chiarire

Marisa Leo aveva 39 anni e purtroppo nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 settembre, ha perso la vita per mano del suo ex compagno, che poi ha deciso di compiere un gesto estremo. Insieme avevano una bambina di 4 anni, ma la loro relazione era finita da ormai diverso tempo.

In un primo momento era emerso che l’uomo era riuscito ad attirarla a sé usando la scusa che di un incontro chiarificatore, ma la realtà è ben diversa da quella che si credeva.

Angelo Reina imprenditore di 42 anni, da ciò che ha riportato il quotidiano La Repubblica, ha chiamato la ex e le ha detto: “Vieni a riprendere tua figlia!” Loro in realtà non dovevano vedersi per chiarire la situazione.

Marisa ovviamente si è recata nella sua azienda agricola come sempre, ma non sapeva che la sua piccola era già con la bisnonna e che l’ex aveva in mente un altro piano. L’uomo non aveva il porto d’armi.

Per questo motivo gli inquirenti ipotizzano che il delitto era già premeditato. Nell’auto dell’uomo oltre al fucile, gli agenti vicino al corpo del 42enne, hanno trovato anche una pistola.

Per questo motivo ora bisognerà capire come è riuscito a trovarle. Marisa Leo nel 2020 aveva denunciato l’ex, ma con la speranza di poter risolvere, ha deciso di ritirare quelle denunce.

Delitto di Marisa Leo: il giallo dell’investigatore privato

Lo stesso quotidiano La Repubblica ha parlato anche del giallo di un investigatore privato. Da ciò che è emerso un uomo si sarebbe recato in caserma poco dopo il delitto della 39enne. Ha informato gli agenti che Angelo Reina gli aveva chiesto di pedinare la donna.

Questo aspetto ovviamente è ancora da chiarire, come tante altre cose. Gli inquirenti in queste ore stanno cercando ricostruire la dinamica, ma soprattutto il movente dietro questo delitto.

La figlia che ora è rimasta orfana, si trova con lo zio Mauro Leo. Quest’ultimo ha detto che ha già chiesto l’affidamento, ma non sa come darle la notizie del decesso dei suoi genitori.