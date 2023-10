Risulta essere ancora avvolto nel mistero il delitto di Pierina Paganelli, poiché più di una settimana da quando si sono consumati i fatti, non si trova ancora il colpevole. Gli agenti in queste ultime ore hanno prelevato il DNA della nuora e del fratello Loris.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, mentre i familiari dell’anziana infermiera si stanno preparando per darle l’ultimo saluto. La celebrazione del rito è in programma per oggi, sabato 14 ottobre, alle 10.30.

Il delitto della 78enne si è consumato nella serata del 3 ottobre. Precisamente nel garage di un palazzo che si trova nella frazione di Ca’ Acquabuona, che si trova a pochi chilometri da Rimini.

Pierina quella sera era uscita per andare nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, per fare le sue preghiere. L’ora del suo rientro è intorno alle 22. Poi non si sa ancora chi, ma qualcuno ha atteso il suo rientro, dietro la porta che conduce all’ascensore del palazzo.

Dopo che lei ha attraversato la porta anti panico, l’ha colpita alle spalle. Sono ben 17 i fendenti che le ha inferto, ma solo due hanno provocato il suo decesso.

La telecamera di un vicino, che è dentro uno di quei garage, ha ripreso il suo ultimo urlo, prima di perdere la vita.

Le indagini per il delitto di Pierina Paganelli

La nuora Manuela Bianchi la mattina successiva, ha accompagnato la figlia 16enne a scuola, intorno alle 7.55. Non è scesa nel garage, poiché aveva la macchina in strada. Però una volta rientrata nel condominio, è passata per il piano sotterraneo.

Una volta qui, ha trovato il corpo dell’anziana signora. Tuttavia, non ha riconosciuto subito che era la suocera. Infatti è andata prima da un vicino di casa, dicendo che era proprio sua madre. Quando sono tornati giù insieme, ha scoperto che in realtà era Pierina.

Gli agenti stanno concentrando le indagini proprio sulla sfera familiare. In queste ultime ore hanno prelevato il DNA della nuora, ma anche quello del fratello Loris Bianchi. Ora stanno cercando anche l’arma del delitto nei cassonetti della zona. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è accaduto.