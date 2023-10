Risulta essere avvolto nel mistero il delitto di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni, che ha perso la vita nella serata di mercoledì 3 ottobre, nel garage della sua abitazione. A trovarla la nuora, che ha subito lanciato l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

La donna in realtà ha trovato la suocera nella mattina di mercoledì 4 ottobre, ma per il medico legale intervenuto, il decesso della signora è da ricondurre alla sera precedente.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella sera del 3 ottobre. Precisamente nel condominio in cui Pierina viveva nella provincia di Rimini.

La donna di 78 anni, era separata da anni. L’ex marito vive in Germania e dal loro matrimonio sono nati tre figli. Uno vive nel suo stesso palazzo, mentre gli altri due a San Marino.

Nella sera del 3 ottobre lei era uscita come suo solito, per il gruppo di preghiera dei Testimoni di Geova. Lo faceva sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, il figlio ha detto agli agenti di non avuto più sue notizie da quel giorno. La mattina successiva, la nuora è scesa nel garage ha fatto la straziante scoperta.

Il decesso di Pierina Paganelli

All’arrivo dei sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto è stato necessario l’intervento del medico legale, che ha scoperto che in realtà il decesso della donna, era da ricondurre alla sera precedente.

Da una prima ricostruzione è emerso che Pierina ha perso la vita a causa di 15 fendenti, che qualcuno le ha inferto. Tuttavia, chi sia il colpevole di questo delitto, risulta essere ancora un mistero.

Gli agenti dopo aver preso tutti i rilievi del caso, hanno posto sotto sequestro tutta la zona. Hanno anche notato che la gonna della signora era strappata. Nelle ultime ore è emerso che hanno posto sotto sequestro il garage del consuocero e stanno ascoltando alcuni membri della famiglia.