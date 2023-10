In queste ore da parte delle forze dell’ordine sono in corso tutti gli accertamenti per risolvere il giallo del delitto di Pierina Paganelli. La donna di 78 anni, che nella sera del 3 ottobre ha perso la vita, nel garage della palazzina in cui viveva da ormai molti anni.

Il figlio solo pochi mesi prima era rimasto vittima di un aggressione, mentre era in bici per andare a lavoro. Per questo era ricoverato in ospedale, dal momento del suo ritrovamento sul ciglio della strada.

Da ciò che riporta il quotidiano locale, Il Resto del Carlino, una sua amica ha voluto ricordare Pierina, poche ore prima che perdesse la vita.

L’anziana signora come suo solito quella sera si era recata alla Sala del Regno per la preghiera. Una volta qui ha incontrato la sua amica e dopo un lungo e caloroso abbraccio, le ha detto:

Domani finalmente torna a casa il mio Giuliano: non vedo l’ora di abbracciarlo e coccolarlo.

Le dimissioni dell’uomo infatti erano previste per il giorno dopo il delitto di sua madre. Viste le sue condizioni e la situazione delicata però, i medici hanno deciso di rimandarle, per evitare che peggiorasse. Ora dovrebbe rientrare molto probabilmente all’inizio della nuova settimana.

Il delitto di Pierina Paganelli ed il ritrovamento del corpo

Il delitto di questa anziana signora si è consumato nella sera del 3 ottobre. Dopo aver parcheggiato la sua auto nel garage, ha attraversato la porta anti panico, ma è proprio qui dietro che qualcuno attendeva il suo arrivo.

L’hanno colpita alle spalle con circa 17 fendenti, due dei quali hanno provocato il suo decesso. A ritrovare il corpo la mattina successiva, la nuora Manuela Bianchi.

A questa donna ed al fratello Loris gli inquirenti hanno prelevato il DNA, con la speranza di poter arrivare presto a trovare il colpevole. Manuela in realtà non ha riconosciuto subito la suocera, ma ha prima chiamato un vicino, perché convinta fosse sua madre. Però una volta tornati giù insieme, ha capito che era Pierina, la madre del marito.