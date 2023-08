Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso per il triste e straziante delitto di Sofia Castelli, giovane 20enne deceduta per mano del suo ex fidanzato. In queste ultime ore sono emersi nuovi importanti dettagli su questo episodio così grave.

Nella giornata di oggi, dovrebbe tenersi l’udienza di convalida del fermo di Zakaria Atquaoui il 23enne, che dopo aver atteso il suo rientro a casa dalla discoteca, ha deciso di mettere fine alla sua vita.

Sofia Castelli era fidanzata con il giovane da circa 2 anni e dopo il trasferimento dei suoi genitori, lui era andato a vivere con la sua famiglia, ma da circa 2 settimane lei aveva deciso di interrompere quella relazione.

Il 23enne non riusciva proprio ad accettare la sua decisione. Per questo, dopo aver rubato le chiavi il giorno prima e dopo aver atteso il suo rientro in casa nascosto in un armadio, ha deciso di commettere il delitto.

Lo stesso giovane dopo averla colpita, è uscito in strada ed in stato di shock, si è recato in caserma per confessare. Da quel momento di trova in arresto.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Sofia Castelli

Zakaria Atquaoui, da ciò che riporta l’agenzia di stampa Ansa, ha dichiarato: “Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato!”

Di conseguenza, al 23enne verrà contestata anche l’aggravante della premeditazione. Questo perché con la scusa di portare dei dolci si sarebbe introdotto in casa ed avrebbe rubato un mazzo di chiavi.

Inoltre, avrebbe atteso il rientro di Sofia dalla serata. Era convinto tornasse con un altro, ma in realtà era con un’amica. Ha ascoltato le loro conversazione. Però solo quando stava già dormendo da diversi minuti, si è recato in cucina, ha preso un coltello da bistecca e l’ha colpita. Provocando il suo decesso.

Essendo stata sorpresa nel sonno, la ragazza ha avuto una reazione davvero minima. Ora però sarà solo l’autopsia prevista a breve, a dare delle conferme concrete su questo decesso così grave e straziante.