In questi ultimi giorni una nuova importante notizia è quella arrivata che riguarda proprio il delitto ci Vanessa Ballan. La mamma incinta di 26 anni, che ha perso la vita per mano di un uomo di 41 anni, con il quale aveva una relazione parallela da un po’ di tempo, ma che lei aveva deciso di interrompere.

Fandaj Bujar dalla sera in cui ha commesso il delitto, si trova in arresto. Gli agenti si sono subito messi sulle sue tracce ed hanno quindi disposto per lui la permanenza in casa circondariale. Lo hanno trovato nella sua abitazione, mentre stava cercando di fuggire all’estero, aveva preparato anche i documenti.

Ora ha deciso di scrivere una lettera, che ha fatto recapitare al pm Michele Permunina, che si sta occupando ancora del caso. L’uomo che lavorava come costruttore edile, ha spiegato appunto che si era recato in casa della donna, per parlare con lei. In realtà si era portato gli attrezzi da scasso, perché sapeva che lei non avrebbe mai aperto.

Tuttavia, una volta dentro la casa, forse dopo che il colloquio si è trasformato in un litigio, per questo avrebbe preso in mano un coltello. Dall’autopsia è emerso che sono ben sette i fendenti che le avrebbe inferto, uno dei quali al cuore e quindi il suo decesso sarebbe avvenuto in pochissimi minuti. Dagli accertamenti inoltre, hanno anche scoperto che il bambino che la donna aspettava era proprio del compagno Nicola Scapinello.

Il delitto di Vanessa Ballan e le prove che incastrato Fandaj Bujar

CREDIT: RAI

Vanessa aveva conosciuto il compagno Nicola nel 2013 e dalla loro storia è nato un bambino, che ora ha 5 anni. Durante uno dei suoi turni di lavoro al supermercato, ha conosciuto appunto questa persona di 41 anni, di origini kosovare.

Tra loro è nata una storia extra coniugale, che è andata avanti per circa 2 anni. Tuttavia, ad agosto dello scorso anno, la donna ha deciso di chiuderla, ma Fandaj Bujar non ha mai accettato questa sua decisione.

Nella tarda mattina di martedì 19 dicembre dopo un mese di silenzio, si è presentato alla casa della famiglia, con un borsone. All’interno aveva ben due coltelli ed un martello che ha usato per rompere la porta finestra. Una volta dentro, quando ha capito che Vanessa non aveva intenzione di andare a vivere con lui, ha deciso di mettere fine alla sua vita. Gli inquirenti tra le mani hanno anche il video della telecamera di un vicino di casa, in cui si vede il 41enne entrare in casa. Aveva una borsa con all’interno l’arma usata per il delitto e gli attrezzi usati per entrare.