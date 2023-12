Omicidio di Vanessa Ballan, l'ossessione di Fandaj Bujar per la donna: ecco cosa hanno trovato gli agenti nella casa del 41enne

Aveva una vera e proprio ossessione Fandaj Bujar per Vanessa Ballan, non poteva accettare di essere solo il suo amante, ma voleva essere il suo compagno. Infatti anche quando lei aveva deciso di interrompere la relazione, lui ha continuato a perseguitarla.

Il 41enne kosovaro e la giovane, hanno avuto una relazione per 2 lunghi anni. Tuttavia, negli ultimi mesi lui non voleva essere solo una relazione extra coniugale, ma voleva andare a convivere.

Aveva fatto anche irruzione nella casa della famiglia a Riese Pio X ed il suo scopo era quello di convincere Vanessa a lasciare il compagno e ad andare via con lui. Tuttavia, lei non ha mai avuto intenzione di farlo.

Per questo motivo ad agosto di quest’anno, visto come si stavano mettendo le cose, la donna ha deciso di chiudere quella storia. Fandaj Bujar però ha continuato a perseguitarla.

Le diceva che avrebbe fatto vedere al compagno Nicola, i video dei loro rapporti intimi. La minacciava dicendole: “O stai con me o io gli faccio vedere i video. Verrà fuori un casino, lui saprà tutto di noi e tu perderai l’affidamento del bambino!”

Vanessa da quello che è emerso dalle indagini, viste le parole del 41enne ed anche per la paura, nonostante la chiusura della storia, continuava a vedere Fandaj Bujar.

Cosa dovrà stabilire l’autopsia sul corpo di Vanessa Ballan

Nella giornata di oggi, venerdì 22 dicembre, è in programma anche l’autopsia sul corpo della 27enne. Il medico legale oltre a stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso, dovrà anche chiarire chi era il padre del bambino che la donna portava in grembo da circa 3 mesi.

Vanessa lo scorso 26 ottobre, aveva deciso di raccontare tutto al marito. Per questo insieme si erano presentati in caserma, per presentare una denuncia di Stalking, nei confronti di Fandaj Bujar. Il giorno successivo gli agenti hanno fatto una perquisizione nella casa del 41enne.

Proprio dentro la casa oltre ai cellulari, hanno trovato anche una foto scattata nella casa della donna, in cui si vede Vanessa, il figlio e Fandaj Bujar. In questa stessa abitazione martedì 19 dicembre, l’uomo è entrato e dopo aver picchiato la 27enne, ha messo fine alla sua vita con circa 7 fendenti.