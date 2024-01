Per il delitto di Vanessa Ballan, la giovane mamma di 26 anni, l’unico che è in arresto è Fandaj Bujar. L’uomo di 41 anni di origine kosovare, ha avuto per diverso tempo una relazione extra coniugale con la donna e non riusciva ad accettare la decisione di lei, di volerla chiudere.

I suoi legali solo pochi giorni fa, avevano deciso di presentare istanza di scarcerazione, poiché secondo loro c’erano delle falle da parte degli agenti che lo hanno arrestato. Però ora hanno cambiato idea.

In queste ultime ore però, è emersa la notizia di una telefonata che inchioderebbe il ragazzo. Il Carabiniere che lo aveva identificato, la sera stessa lo ha chiamato al suo cellulare, per convincerlo a consegnarsi.

Tuttavia, durante la conversazione, lo stesso Fandaj Bujar, avrebbe detto: “Quello che non dovevo fare l’ho fatto!” Queste parole dovrebbero incastrarlo.

Dal momento del suo arresto inoltre, l’uomo ha sempre scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Tuttavia, in queste ultime ore lo stesso Fandaj Bujar avrebbe deciso di cambiare linea ed ha intenzione di raccontare la sua verità.

Il prossimo 30 gennaio infatti, è in programma un nuovo colloquio con il pm che si sta occupando del caso. Anche se già nei suoi confronti ci sono grandi prove di colpevolezza. Come: la denuncia presentata dalla donna, l’arma usata per compiere il delitto, il video ed il martello usato da lui per rompere la finestra della casa.

Ecco come Fandaj Bujar ha messo fine alla vita di Vanessa Ballan

Vanessa aveva conosciuto il compagno Nicola nel 2013 e dalla loro storia è nato un bambino, che ora ha 5 anni. Durante uno dei suoi turni di lavoro al supermercato, ha conosciuto appunto questa persona di 41 anni, di origini kosovare.

Tra loro è nata una storia extra coniugale, che è andata avanti per circa 2 anni. Tuttavia, ad agosto di quest’anno, la donna ha deciso di chiuderla, ma Fandaj Bujar non ha mai accettato questa sua decisione.

Nella tarda mattina di martedì 19 dicembre dopo un mese di silenzio, si è presentato alla casa della famiglia, con un borsone. All’interno aveva ben due coltelli ed un martello che ha usato per rompere la porta finestra. Una volta dentro, quando ha capito che Vanessa non aveva intenzione di andare a vivere con lui, ha deciso di mettere fine alla sua vita.