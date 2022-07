Potrebbe arrivare una svolta improvvisa dietro l’omicidio della piccola Elena Del Pozzo. I Ris hanno sequestrato ed al momento stanno analizzando le scarpe bianche della madre, che avrebbe usato quella mattina per andare a fare jogging, nel campo dove poi l’ha uccisa.

Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti devono trovare una risposta dietro questa terribile vicenda. Martina Patti davanti al Gip non ha saputo dare molte spiegazioni, ma la sua confessione era piena di non ricordo.

Nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda lo scorso venerdì, sono emerse nuove immagini della 23enne, che la mattina era andata a fare jogging.

Dalla telecamera è emerso che è passata proprio davanti al campo dove poi ha ucciso e sepolto la sua bimba, dopo averla chiusa in cinque sacchi neri.

I Ris durante il sopralluogo nell’abitazione di Mascalucia, dove la piccola viveva con la mamma, hanno sequestrato proprio quelle scarpe bianche che Martina Patti ha usato per andare a correre.

Lo scopo è quello di capire se sotto la suola, c’è quel terriccio che è presente nel campo. Se questa ipotesi dovesse trovare delle conferme dagli esami, la sua posizione potrebbe aggravarsi, perché dietro l’omicidio ci sarebbe anche la premeditazione.

Omicidio Elena Del Pozzo: i fatti

La tragedia di questa bimba che avrebbe compiuto 5 anni questo mese, è avvenuta lo scorso 13 giugno. Aveva passato la domenica e la notte dai nonni paterni.

Martina Patti è andata a riprenderla all’asilo intorno alle 13, ma pochi minuti dopo ha deciso di mettere fine alla sua vita. Non ha compiuto in casa il delitto, bensì in un campo che era a circa 200 metri. Ha usato la scusa di andare lì per un gioco.

La 23enne inoltre, prima di confessare, ha fatto credere ai suoi familiari ed anche alle forze dell’ordine, che Elena era stata rapita da tre uomini armati. Quando si è resa conto che le sue bugie stavano per venire a galla, è crollata. A questo punto ha portato gli agenti nel luogo in cui aveva sepolto la figlia.