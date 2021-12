Omicidio di Giovanna Cantarero: la sua collega che era vicino a lei non ha saputo dare informazioni concrete

Sono ancora in corso tutte le indagini per il tragico omicidio di Giovanna Cantarero, giovane mamma uccisa a 27 anni dopo il suo turno di lavoro. Gli inquirenti hanno ascoltato una donna che al momento della tragedia era con lei, stanno cercando di trovare la persona che ha commesso il delitto.

Un episodio drammatico che ha scosso la comunità, ma soprattutto i familiari della vittima. Tutti l’hanno definita come una persona sempre solare e gentile.

La tragedia si è consumata intorno alle 21.30 di venerdì 10 dicembre. Precisamente all’angolo tra via Alberto Nobel e via Allende, nel comune di Misterbianco proprio fuori il pastificio dove la donna lavorata ormai da diverso tempo.

Giovanna stava aspettando sua madre, quando all’improvviso è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto da un casco, che le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi purtroppo ha causato il suo decesso.

La mamma è arrivata proprio in quei secondi e purtroppo si è trovata davanti a quella scena straziante. Infatti ha iniziato ad urlare, con la speranza che qualcuno potesse allertare i soccorsi. Tuttavia, i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare la sua morte.

Gli inquirenti ora sono alla ricerca di un uomo, con il quale la vittima ha avuto una relazione definita “burrascosa“. Però dalla sera dell’omicidio, di lui si sono perse tutte le tracce.

La testimone dell’omicidio di Giovanna Cantarero

La ragazza nel momento in cui si è consumata la tragedia non era da sola. Con lei infatti c’era una sua collega che aveva finito il turno e stavano aspettando insieme la signora.

La testimone ascoltata a lungo dagli inquirenti, forse perché sotto shock o per paura, non ha saputo dare informazioni concrete sull’omicida. Dice di aver sentito solo gli spari e di aver visto la sua amica cadere a terra.

Gli agenti sono ancora alla ricerca di questa persona, ma al momento ancora non sono riusciti a trovarlo. Vogliono interrogarlo per capire se è lui che ha commesso il delitto e capire dove fosse nei minuti in cui si è consumato il dramma.