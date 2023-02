Pierpaolo Panzieri è stato trovato senza vita, a soli 27 anni, nel bagno della sua abitazione. Il ragazzo aveva preparato la cena per due persone e aveva aperto la porta a qualcuno. Quel qualcuno che ha spezzato per sempre la sua vita, con un’arma da taglio. Diversi fendenti alla schiena, mentre molto probabilmente cercava di fuggire e un fendente tra spalla e collo, che non gli ha lasciato scampo.

Credit: Ore 14 – Rai 2

Subito i sospetti si sono concentrati sull’amico 30enne Michael Alessandrini. È stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dalla casa di Pierpaolo Panzieri a bordo della vettura dei suoi genitori. Ed è stato proprio grazie al mezzo che gli inquirenti sono riusciti a rintracciarlo.

Il 30enne era arrivato in Romania, dove è stato fermato in attesa di un mandato europeo e l’estradizione in Italia.

Dopo quanto accaduto, i genitori dell’omicida hanno voluto parlare ai microfoni della Rai. Anche loro sono vittime del figlio, anche loro hanno gli occhi puntati addosso, nonostante non c’entrino nulla. Hanno voluto chiedere scusa alla famiglia di Pierpaolo.

Pierpaolo Panzieri conosceva il suo assassino sin dall’infanzia

Alessandrini aveva diversi problemi, la famiglia aveva provato ad aiutarlo. Problemi che la mamma aveva notato sin da piccolo. Paranoie e allucinazioni, credeva di essere inseguito. I medici gli avevano detto che aveva bisogno di cure, ma lui non lo aveva accettato. Pierpaolo era il suo unico amico, lo aiutava e lo tranquillizzava. Si mandavano messaggi veri, di amicizia. Ciò che è successo durante quella cena, è un mistero.

Lo sfogo della madre di Alessandrini

La madre di Alessandrini è certa che non si sia trattato di una richiesta di soldi, perché li avrebbe chiesti a loro. Era peggiorato durante il Covid, si era chiuso in se stesso, ma secondo i due genitori ora stava meglio.

La donna si è mostrata in lacrime davanti ai microfoni di Ore 14 e La vita in diretta: