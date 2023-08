Un episodio davvero straziante è quello accaduto in un appartamento di New York nei giorni scorsi. Un padre di famiglia, chiamato Edison Lopez ha messo fine alla vita della sua compagna e dei suoi due bambini, prima di compiere un gesto estremo su sé stesso.

Tutta la comunità ora si dice sconvolta ed addolorata per queste perdite, perché l’uomo fino a quel giorno non aveva affatto dato segnali di squilibrio o di problemi nella sfera familiare.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni precedenti. Precisamente in un appartamento che si trova nell’Upper West Side, nella città di New York.

Da ciò che è emerso dalle prime indagini da parte delle forze dell’ordine, il 41enne si è munito di un coltello trovato in cucina. Prima si è scagliato contro la compagna Alexandra Witek, anche lei di 41 anni ed ha messo fine alla sua vita.

Successivamente contro i loro due bambini, Lucian di 3 anni ed il più piccolo Calvin di appena 1 anni. Poco dopo ha deciso di togliersi la vita, senza far capire a nessuno il movente dietro questi delitti.

L’uomo viveva in quel palazzo sin da quando era bambino. Aveva conosciuto la compagna quando erano molto piccoli ed infatti, avevano fatto il liceo ed il college insieme.

Poco dopo hanno scoperto di aspettare il loro primo figlio ed alla fine, la vita ha deciso di donargli un altro bambino. Fino al giorno in cui si è consumato il dramma, sembravano essere una famiglia felice e normale.

Dal racconto di alcuni vicini, l’uomo aveva ricevuto un trasferimento da lavoro. Probabilmente questo gli ha creato ansia e nervosismo, al punto tale che lo ha spinto a compiere questo gesto estremo. Un porta voce della polizia, sull’accaduto ha dichiarato:

Potrebbero esserci stati dei problemi con i tempi per il trasloco, il che significava che doveva lasciare il suo appartamento sull’86esima strada entro settembre. Noi abbiamo saputo che la casa ad Hastings non era ancora pronta per ospitare la famiglia.