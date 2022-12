Le ultime notizie che si sono diffuse sul noto attore Lando Buzzanca hanno attirato l’attenzione del web. La compagna Francesca Della Valle ha pubblicato un video denuncia su quanto sta succedendo.

Non vede il suo compagno dal 21 aprile del 2021, perché non glielo permettono. Come ha recentemente denunciato anche il medico di fiducia dell’attore, Fulvio Tomaselli, che ha raccontato di aver appreso che le condizioni di Lando Buzzanca sono piuttosto preoccupanti: “Soltanto un’ombra di se stesso, rannicchiato nel suo letto e scheletrico, sfinito”.

Francesca Della Valle, nel suo video, ha spiegato di aver preso tale decisione per il suo compagno, perché lo deve a lui e a tutti gli 800 mila amministrati annientati dalla legge 6/04. Ecco le parole della giornalista:

Ora basta, è giusto che voi sappiate. Lando si trova in un hospice dal primo dicembre, come se avesse una malattia mortale. A me non è stata data alcuna informazione. Si trova lì contro la sua volontà, così come contro la sua volontà è stato 11 mesi in una Rsa che lo ha ridotto in una maniera vergognosa. Questo perché l’amministratore di sostegno in linea con la famiglia amorevole e con il bene placido del giudice tutelare, lo ha costretto lì.

Lo hanno sequestrato. Per quale motivo? Per farlo tacere ancora una volta in maniera del tutto anticostituzionale utilizzando a discrezionalità della legge 6/04. Io non ci sto, lo devo a Lando, lo devo agli 800mila amministrati, annientanti da questa legge. Lo devo a tutti noi. Ricordatevi: c’è un amministratore di sostegno dietro l’angolo per tutti noi.

Secondo le notizie emerse negli ultimi mesi, sembrerebbe che Lando Buzzanca sia stato ospitato in una Rsa, dopo una caduta, per circa un anno. In seguito, sarebbe stato trasferito al policlinico Agostino Gemelli, dove lo avrebbero curato per denutrizione e piaghe da decubito.

Il figlio di Lando Buzzanca

Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore, ha fatto sapere che ha intenzione di denunciare Francesca Della Valle e il medico Tomaselli.

Oggi papà stava meglio. Ha mangiato tutto, anche un dolcetto, era più vispo, per quanto possa esserlo una persona affetta da demenza senile. Denuncerò Francesca Della Valle, una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre e Fulvio Tomaselli, lo farò per tutelare mio padre e la sua privacy.