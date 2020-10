Bambina con tumore, dopo l'intervento in Germania, riceve una brutta notizia

Questa è la triste storia di Ginevra, una bambina con tumore che da tempo lotta contro la malattia. Un anno fa un intervento chirurgico in Germania ha ridato speranza alla famiglia. Ma oggi il papà sui social ha scritto un post che fa presagire che il mostro è tornato. E che Ginevra deve ancora combattere per vincere.

Ginevra ha soli 7 anni e vive a Melito di Napoli, insieme ai genitori e alla sorellina.

Nel 2015 la piccola riceve una diagnosi terribile di astrocitoma pilocitico prechiasmatico al cervello, un tumore che sembra non volere darle scampo.

Ginevra ha dovuto subire da allora moltissimi interventi chirurgici e ha dovuto anche seguire sedute di chemioterapia per 18 mesi.

A maggio del 2019 il tumore al cervello è tornato. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per permettere a Ginevra di affrontare i costi per un intervento chirurgico presso la clinica INI di Hannover, in Germania.

Qui i neurochirurghi sono riusciti a rimuovere il tumore dal corpo di Ginevra. Sembrava essere andato tutto bene. Ma un anno dopo quell’operazione, il papà scrive su Facebook parole che fanno presagire che la battaglia non è finita.

UN ANNO È PASSATO AMORE MIO………..SEMBRA IERI… LE PAURE E LE EMOZIONI FORTI DI QUELLA GIORNATA, LE STO RIVIVENDO…

Bambina con tumore, per la piccola Ginevra la battaglia non è finita, purtroppo

Queste le parole che il papà ha affidato al social network:

Un anno è passato amore mio…sembra ieri…le paure e le emozioni forti di quella giornata, le sto rivivendo in questo preciso istante. E quando tutto sembrava finito… ci ritroviamo ancora a combattere contro questo destino infame!!!! Ti amo amore mio.

Per Ginevra si apre dunque un nuovo capitolo, che speriamo si possa risolvere al più presto.

Una bambina a 7 anni dovrebbe solo pensare a giocare e studiare. E non entrare e uscire continuamente da un ospedale. Siamo vicini a lei e alla sua famiglia!