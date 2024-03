“Ora parlo io” La Regina Camilla rompe il silenzio su Kate e svela la verità sullo scatto social

Non si placano nel Regno Unito (e nel resto del mondo) le polemiche per la foto della Principessa del Galles con i figli, pubblicata in occasione della Festa della mamma e ritoccata, a quanto pare, dalla stessa Catherine. A cercare di smorzare un po’ i toni arriva la Regina Camilla in difesa di Kate Middleton. Qualche tempo fa l’aveva definita un’eccellente fotografa.

La moglie del Principe William è al centro di una crisi mediatica senza precedenti. Due mesi fa il misterioso intervento all’addome, che ha previsto un lungo ricovero e una più lunga ancora convalescenza (almeno fino a Pasqua).

Poi il primo scatto rubato in auto con la madre Carole e i dubbi dei sudditi sulle sue reali condizioni di salute. La futura regina, per fugare ogni rumors, ha voluto pubblicare una foto con i suoi figli per la Festa della mamma, ma i ritocchi fatti continuano ad alimentare le voci sulle sue roti.

Sicuramente per la Casa Reale inglese non è un momento facile, soprattutto con Carlo III fuori dai giochi per le cure che deve seguire per un cancro che gli è stato diagnosticato a inizio anno. Con questa assenza pesante, il silenzio su Catherine appare assordante.

A tirare le redini della Royal Family, oltre ad alcuni reali “minori”, sono il Principe William e la Regina Camilla, che proprio recentemente è tornata a partecipare ad eventi per la Casa Reale, dopo un po’ di riposo. Qualche tempo fa la moglie di Re Carlo III aveva proprio parlato delle doti da fotografia di Catherine.

Arriva la Regina Camilla in difesa di Kate Middleton, fotografa eccellente

Nel 2022 la rivista Country Life dedicò la copertina a Camilla. L’autrice di quello scatto era proprio Kate, che seppe creare un’immagine iconica. In quell’occasione parlò dello stile rilassato e naturale della principessa e del divertimento vissuto insieme durante lo shooting per il 75esimo compleanno a Ray Mill House.

“È una fotografa estremamente brava, non c’erano parrucchieri o truccatori”, queste le parole dell’attuale regina. Fu proprio un’idea sua affidare il ritratto alla nuora.