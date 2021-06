Emersi nuovi dettagli sulla vita di Claudio Corona, l’ex cognato di Piero Pulizzi, papà naturale della piccola Denise Pipitone. Dopo aver mostrato una lettera scritta da un testimone, il conduttore di Ore 14, Milo Infante, ha spiegato che qualcuno vuole essere ascoltato e che tra le tante frasi, ha puntato il dito proprio contro Claudio Corona.

Credit: Ore 14

La trasmissione ha così deciso di indagare sulla vita del fratello di Anna Corona e ha richiesto l’aiuto di un esperto nel campo. Cosa fa oggi? Di cosa si occupa?

Come prima cosa, Milo Infante ha ricordato del comportamento iniziale dell’uomo subito dopo la sparizione di Denise Pipitone. Non si è dimostrato collaborativo con gli inquirenti, si è rifiutato di rispondere o ha risposto con tanti “Non lo so“. Poi si è giustificato dicendo di essere infastidito dal fatto che la nipote Jessica Pulizzi era stata trattenuta a lungo.

Oggi Claudio Corona è il proprietario della Corona G Service, una società che opera nel settore della vigilanza e della pubblica sicurezza. Ma ci sono dei dettagli mostrati ad Ore 14, che portano a degli interrogativi.

Un pregiudicato può fare servizi di vigilanza? Dopo le verifiche, la risposta è risultata negativa. Il Prefetto deve rilasciare una licenzia e il decreto ministeriale del 6 ottobre del 2009 stabilisce che non bisogna essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi. Claudio Corona è stato arrestato.

Ma non è tutto, l’indirizzo della sede e il numero riportati sulla pagina social nella Corona G Service non forniscono alcuna corrispondenza.

La vendita del pesce

Milo Infante si è collegato con un esperto del settore ed ha chiesto a lui dei chiarimenti sulla situazione. L’azienda di Claudio Corona risulta registrata per il commercio del pesce. Ovvero l’acquisto e la vendita di tale prodotto.

Credit: Ore 14

Ciò che lascia un po’ titubanti, secondo quanto dichiarato dall’esperto, è il fatto che per quanto riguarda i costi d’acquisto ci sono dei costi irrilevanti e quasi pari a 0, mentre gli incassi sono decisamente superiori. L’uomo ha sottolineato che lui ha visionato documenti pubblici e accessibili da tutti.

Perché si sono accesi i riflettori su Claudio Corona?

Ma perché adesso si sono riaccesi i riflettori su Claudio Corona? Un testimone vuole essere ascoltato e vuole raccontare la sua verità. Nella sua lunga lettera ha parlato proprio dell’uomo e rivelato di averlo frequentato.

Credit: Ore 14

Tutti a Mazara del Vallo hanno paura della famiglia Corona. Ma perché? Perché rimanere in silenzio nonostante una bambina sia scomparsa?