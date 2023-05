Si chiamava Silvio Maisti l’uomo di 35 anni che lo scorso 30 aprile, ha perso la vita poco dopo aver chiesto alla sua compagna di sposarlo. Quel viaggio, organizzato in ogni minimo dettaglio, era pensato proprio per chiederle la mano, ma poi è accaduto il dramma.

Per la famiglia questi sono giorni di grande strazio e tristezza. Loro speravano in realtà di poter vivere tutti insieme quel giorni di festa e spensieratezza. Non escludono la possibilità di presentare una denuncia.

Da una prima ricostruzione di alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 di mattina di domenica 30 aprile. Precisamente su una crociera, che si trovava nella acque maltesi, ma loro erano di Valmontone, nella provincia di Roma.

Silvio aveva già un figlio con la compagna, ma vista la domanda che voleva fare alla donna, ha deciso di organizzare quel viaggio. Dovevano passare del tempo insieme all’insegna del relax e della spensieratezza.

Quando all’improvviso la mattina di quel giorno, poche ore dopo la proposta di matrimonio, l’uomo ha accusato un malore mentre si trovava nella sua stanza della nave. Era con il figlio e la compagna.

Dal racconto dei familiari, la donna ha chiesto sin da subito l’arrivo dei soccorsi, ma questi ultimi hanno tardato ad intervenire. Infatti quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla per il 35enne se non constatare il suo decesso.

Il racconto del suocero di Silvio Maisti dopo il suo decesso

I parenti dell’uomo non escludono la possibilità di presentare una denuncia nei confronti della compagnia della crociera. Il suocero Carlo Tirolo in un’intervista con la Nuova Tribuna, ha dichiarato:

I soccorsi sono stati chiamati subito, ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più nulla da fare. Nell’attesa che arrivassero i paramedici siamo stati lasciati senza assistenza ed il comandante della nave non ci ha fatto nemmeno le condoglianze.

Il corpo di Silvio Maisti ora si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitavecchia. Hanno deciso di disporre l’autopsia e saranno solo le ulteriori indagini a far luce su cosa è successo all’uomo. Ci saranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni.