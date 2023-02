Un grave lutto ha colpito l’attrice Hayden Panettiere. Il fratello Jansen è stato trovato senza vita, a soli 28 anni, all’interno della sua abitazione di New York. La notizia è stata diffusa da TMZ, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte della famiglia.

Le prime notizie parlano del ritrovamento del corpo senza vita del fratello di Hayden Panettiere all’interno della sua abitazione. Sembrerebbe che sul cadavere non siano stati trovati segni di violenza, tuttavia la causa del decesso è ancora ignota. I fan hanno inondato l’attrice di messaggi di affetto e cordoglio, in attesa di ricevere più informazioni dalla famiglia Panettiere.

Chi era il fratello di Hayden Panettiere

Jansen Panettiere era un attore proprio come sua sorella. Ha raggiunto il successo nel 2002, grazie ad un ruolo nella sitcom Even Stevens della Disney.

Due anni dopo, nel 2004, ha ottenuto una parte insieme alla sorella nel film drammatico, sempre della Disney, Tiger Cruise – Missione crociera.

Il fratello di Hayden Panettiere è inoltre ricordato dal pubblico per le sue interpretazioni in: I segreti di Jonathan Sperry, The walking dead e Love and Love Not.

La vita dell’attore si è spezzata a soli 28 anni, Jansen lascia nel dolore la sorella e i suoi genitori, Vogel e Skip Panettiere.

Sul profilo dell’attrice non è apparso ancora nessun post sulla scomparsa del fratello. L’ultima pubblicazione di Hayden Panettiere risale allo scorso 14 febbraio. Secondo TMZ, il dramma sarebbe accaduto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio scorsi.

Entrambi i fratelli si sono avvicinati al mondo dello spettacolo sin da bambini. Hayden ha iniziato la sua carriera a soli 11 mesi, comparendo nella pubblicità di un trenino giocattolo della Playskool. A soli 4 anni, è entrata a far parte del cast della soap opera Una vita da vivere. Oggi, l’attrice, modella e cantante non ha più bisogno di presentazioni.