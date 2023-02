Il mondo del calcio africano è sconvolto per la notizia appresa nelle scorse ore, riguardante il decesso di un giovane campione. Oshwin Andries, 19enne centrocampista dello Stellenbosch, si è spento dopo 6 giorni di agonia. Era stato accoltellato ripetutamente al fianco da un malvivente con cui aveva avuto una discussione.

Sono ore molto difficili per il mondo del calcio. Il terremoto in Turchia ha messo a dura prova tutta la popolazione e provocato danni incalcolabili in termini di perdite di vita.

Christian Atsu, 31enne calciatore dell’Hatayspor e con un passato anche nel Chelsea, è stato fortunatamente estratto vivo da sotto le macerie in cui era rimasto intrappolato.

La stessa fortuna non è toccata ad un altro calciatore che giocava in Turchia, il portiere del Malatyaspor, Eyup Turkaslan. I soccorritori hanno salvato sua moglie e suo figlio piccolo, ma non sono riusciti a salvare lui.

Un altro giovane calciatore, con una vita ed una carriera intera davanti, ha purtroppo trovato la sua fine in una zona diversa e in circostanze totalmente differenti.

Si chiamava Oshwin Andries, avrebbe compiuto il suo 20esimo compleanno tra qualche giorno ed era il capitano della nazionale sudafricana di calcio.

Qualche giorno fa è rimasto coinvolto in una lite in strada e il suo interlocutore lo ha aggredito pugnalandolo diverse volte con un oggetto appuntito al fianco.

La madre che era con lui lo ha subito trasportato in ospedale e i dottori, in un primo momento, lo aveva stabilizzato.

Nulla da fare per Oshwin Andries

Dopo essere stato dimesso, Oshwin Andries si è sentito nuovamente male e sempre sua mamma,lo ha trasportato in ospedale. Questa volta, tuttavia, i dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA – AUGUST 13: Oshwin Andries of Stellenbosch FC during the DStv Premiership match between Stellenbosch FC and Royal AM at Danie Craven Stadium on August 13, 2022 in South Africa. (Photo by Ashley Vlotman/Gallo Images)

Come detto il giovane calciatore giocava nello Stellenbosch FC ed è stato proprio il club ad annunciare ufficialmente il suo decesso. In una nota ha scritto:

Stasera lo Stellenbosch FC è in lutto per la scomparsa di Oshwin Andries. I pensieri e le preghiere di tutti al club sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari in questo momento.

Il Comandante della stazione di Polizia ha dichiarato che è stata aperta un’indagine sull’accaduto.