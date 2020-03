Ospedale San Raffaele, nuovo reparto di terapia intensiva sarà costruito in tempi record Ospedale San Raffaele, tempi record per il nuovo reparto di terapia intensiva grazie alla campagna attivata su GoFundMe da Chiara Ferragni e Fedez

Il nuovo reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele sarà costruito in tempi record. Ad annunciarlo è stato Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Questa è una di quelle notizie che ci riscaldano il cuore. Il primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha annunciato con gioia che il nuovo reparto di terapia intensiva potrebbe essere finito in tempi record. La più grande raccolta fondi lanciata in Europa e, a quanto sembra, anche una delle più imponenti al mondo su GoFundMe dal 2010 ha contribuito a far compiere un vero miracolo.

La campagna era stata fatta partire da Chiara Ferragni e Fedez e, fino ad adesso, conta 191 mila donatori (provenienti da 92 Paesi). Sono stati raccolti 3,8 milioni di euro. Si chiama “rafforziamo la terapia intensiva” ed era stata attivata per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di respiratori per le persone affette da COVID-19.

Alberto Zangrillo, il primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha detto: “Non avremmo mai pensato di avere la possibilità di ampliare così rapidamente l’assistenza ai nostri pazienti più fragili, quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva“.

Il primario ha poi ringraziato sia i due promotori della campagna “rafforziamo la terapia intensiva”, Chiara Ferragni e Fedez, che tutti quelli che si sono attivati per rendere tutti ciò possibile: le associazioni, chi ha donato, chi ha condiviso e chi, con i fondi raccolti, realizzerà il reparto di terapia intensiva in tempi da record.

“Ringrazio non solo Chiara e Fedez ma anche ogni singolo donatore. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre energie e sapere che tante persone ci supportano ci aiuta a procedere nei nostri sforzi”.

I lavori sono partiti da poco all’interno di una tensostruttura preesistente che copriva l’ex campo sportivo dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Grazie alle vostre donazioni alla campagna promossa da @fedez e @chiaraferr la costruzione del nuovo reparto di terapia intensiva a @SanRaffaeleMI è cominiciata e io vi aggiornerò sulla progressione dei lavori, alla direzione l’amico @azangrillo. Ecco la situazione di ieri! pic.twitter.com/UVYT5SEOaX — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 14, 2020

Anche Roberto Burioni ha voluto ringraziare tutti per il loro aiuto:

“Vi ricordate la richiesta di fondi da parte di Fedez e Chiara Ferragni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al IRCCS Ospedale San Raffaele? Bene, voi avete generosamente donato e i lavori sono immediatamente partiti. Questa è la tensostruttura che ospiterà i nuovi letti, la costruzione sta procedendo a tempo di record”.