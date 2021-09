Negli studi di Canale 5, Belen Rodriguez racconta per la prima volta del parto della piccola Luna Mari

Ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez racconta per la prima volta del malore dopo il parto della sua piccola Luna Mari.

Credit: Verissimo

Davanti alle telecamere di Canale 5, l’amatissima showgirl argentina si è voluta rivolgere a tutte le neo mamme e le future mamme. Il suo secondo parto è stato molto diverso da quello del piccolo Santiago. Un’esperienza differente ma unica.

La gravidanza è stata tosta, ma il parto è andato benissimo. Vorrei che ogni donna riuscisse a fare l’epidurale, perché io non ho nemmeno urlato.

Credit: Verissimo

Dopo una settimana dal parto sono tornata a lavorare. Ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne, che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere soltanto un litro di acqua e sono andata in disidratazione.

Dopo otto giorni dalla nascita della piccola Luna Mari, Belen Rodriguez è tornata al lavoro. Durante le registrazioni delle nuove puntate di Tu Sì Que Vales, l’influencer ha accusato un piccolo malore e ha deciso di fermarsi.

Raccontandosi a Verissimo, ha voluto sottolineare quanto importante sia godersi i momenti dopo il parto e non avere alcuna fretta di tornare in forma. Dopo l’accaduto, Belen ha dovuto fare tre flebo, prima di poter tornare in hotel.

Guardo la mia cucciola e tutto mi passa.

La showgirl Argentina ha voluto raccontare anche le reazioni del suo compagno e neo papà Antonino Spinalbese e del suo primogenito Santiago.

Credit: Verissimo

Antonino non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. È un padre è spettacolare.

Santiago ha reagito benissimo. È bravissimo, protettivo, la vuole sempre in braccio, ne va fiero. Ha un’intelligenza e una sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio.

