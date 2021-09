Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, è stato vittima di un incidente. A raccontare la disavventura è stato proprio l’ex hairstylist che attualmente deve fare i conti con due costole incrinate. Oltre a ciò, Antonino ha svelato che, a causa dell’incidente, ha perso ben 6 chili.

Il compagno di Belen Rodriguez vittima di un incidente in palestra che lo ha costretto a stare fermo per alcuni mesi. Ovviamente, ciò ha contribuito al dimagrimento del papà della piccola Luna Marì, dal momento che il non allenarsi ha causato la perdita di tono muscolare. Ora l’ex hairstylist conta di poter tornare in palestra dimenticando il brutto episodio di cui è stato protagonista.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese diventati genitori della piccola Luna Marì

Nel frattempo il compagno di Belen Rodriguez si gode la gioia arrivata in famiglia il 12 luglio: la piccola Luna Marì. Da quanto è nata la bimba, la coppia non perde occasione per immortalare sui social i momenti trascorsi insieme a lei.

Anche Antonino Spinalbese, dunque, si rende protagonista dei moltissimi scatti che lo ritraggono in compagnia della piccola e della sua dolce metà. Ricordiamo che dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì, Belen Rodriguez e il suo compagno hanno trascorso l’estate nella splendida isola di Albarella.

Qui i due hanno trascorso settimane di intenso relax e hanno avuto modo di stare vicino alla piccola Luna Marì, lontano dalle luci dei riflettori e mantenendo la loro privacy. Con loro era presente anche Santiago, il primogenito della showgirl argentina avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Sin da quando la relazione con Belen Rodriguez è venuta alla luce del sole, Antonino Spinalbese ha dichiarato che la presenza nella sua vita della showgirl argentina lo ha aiutato a mettere la testa a posto. Grazie a lei, infatti, nell’ex hairstylist è rinato il desiderio di costruire una famiglia, progetto che fino a quel momento non aveva mai messo in conto.