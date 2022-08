Sono in corso tutte le indagini del caso sulla triste vicenda di una donna di 74 anni trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Gli agenti intervenuti, sul letto, hanno anche trovato una borsa aperta, infatti stanno anche prendendo in considerazione l’ipotesi di una rapina.

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire su questo episodio, che per ora sembra essere avvolto nel mistero. Gli inquirenti sono in attesa dell’autopsia, prevista nei prossimi giorni, per avere ulteriori informazioni.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 10 agosto, intorno alle 15.30. Precisamente in un appartamento che si trova in un palazzo nella zona di Garbatella, ad Ostia, nella provincia di Roma.

I vicini hanno allertato le forze dell’ordine, poiché insospettiti dall’odore acre che proveniva dalla casa. Infatti sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale.

Una volta entrati, è emersa la triste verità. La signora, che pare non stesse bene da diverso tempo, era ormai senza vita sul suo letto. Visto lo stato di decomposizione del corpo, il decesso potrebbe essere avvenuto circa 10 giorni fa.

Ora gli inquirenti sono in una fase molto delicata delle indagini ed hanno posto sotto sequestro l’appartamento.

Donna di 74 anni trovata morta in casa: l’ipotesi della rapina

Inoltre, le forze dell’ordine hanno anche trovato la borsa della signora che era aperta proprio sul letto, vicino al corpo. Per questo hanno preso in considerazione anche l’ipotesi della rapina.

Tuttavia, nonostante questo dettaglio, la casa sembrava essere in ordine. L’unico esame che può far luce sulla triste vicenda è proprio l’autopsia, che servirà a svelare se la pensionata sia morta per omicidio o per cause naturali.

Da ciò che riporta Il Corriere della Sera e dai racconti dei vicini, è emerso che la donna non godeva di ottima salute. Infatti, gli agenti vogliono ricostruire i suoi ultimi giorni di vita, per capire se abbia provato a chiedere aiuto e nessuno sia intervenuto.