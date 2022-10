Ostia, le indagini per l'incidente in cui Katherin Anne di 23 anni ha perso la vita: la scoperta sull'automobilista

Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per il sinistro che è avvenuto nella serata di domenica 16 ottobre, nella zona di Ostia. Purtroppo ad avere la peggio è stata una ragazza di 23 anni, chiamata Katherin Anne, che era in sella ad una moto.

Gli agenti intervenuti adesso stanno cercando di capire l’esatta dinamica dello scontro, soprattutto per cercare di capire le responsabilità delle due persone alla guida dei veicoli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 16 ottobre. Precisamente lungo via Caio Duilio, che si trova nella città di Ostia.

Una macchina Nissan Pulsar ed una moto Honda, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrate. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era grave. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine.

Gli agenti intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Nel frattempo i medici sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Katherin è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è proprio qui che i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. I tentativi di salvare la vita della ragazza sono risultati essere del tutto inutili.

Katherin Anne deceduta nello scontro: la scoperta sull’automobilista

L’uomo di circa 40 anni che era alla guida della macchina, è risultato positivo ad i test per le sostanze stupefacenti. Infatti al momento si trova ai domiciliari, con l’accusa di delitto stradale.

Gli agenti hanno scoperto che inoltre, che aveva anche dei precedenti penali. In auto con lui c’erano anche la moglie ed i suoi due figli, tutti ricoverati in ospedale con contusioni, non gravi. Ora sta alle forze dell’ordine capire cosa è accaduto e come è avvenuto il sinistro.

L’ipotesi più plausibile è proprio che l’automobilista non si è fermato al semaforo rosso ed ha investito i due ragazzi in moto. Il 26enne alla guida del veicolo a due ruote, ora si trova ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.