Ostiano in lutto per l'ultimo straziante addio a Claudia Feroldi: il parroco ha voluto ricordarla per il suo sorriso e la sua disponibilità

Una folla commossa ha deciso di essere presente in chiesa, ma anche durante il corte funebre, per l’ultimo straziante addio a Claudia Feroldi. La giovane che aveva solamente 24 anni e che purtroppo ha perso la vita in un grave sinistro con un camion, mentre andava a lavoro.

Il corteo è partito dalla sua abitazione, fino alla chiesa. Tante persone hanno scelto di essere presenti, anche per mostrare vicinanza alla mamma Laura, al papà Ottavio ed alla sorella Alessandra.

Claudia quella mattina era uscita per andare a lavoro, proprio come faceva tutti i giorni e nessuno di loro si sarebbe mai aspettato di vivere una perdita simile. Infatti tutti i presenti erano in lacrime.

Don Giuseppe Tagliani era il primo nella fila nel corteo e nella sua omelia, ha voluto ricordare proprio il sorriso della ragazza. L’ha descritta come dolce, disponibile e solare. Su di lei ha anche detto:

Il suo sorriso era speciale ed è proprio lei che ci ha fatto piangere. Ma queste lacrime in realtà ci hanno uniti, come comunità. In questo momento siamo riusciti a mettere da parte le discordie, perché questo dolore così improvviso e straziante, ci ha travolti e ci ha fatti anche sentire tutti più vicini.

Il sinistro in cui Claudia Feroldi ha perso la vita

Il triste episodio è avvenuto intorno alle 7 del mattino, di mercoledì 17 maggio. Purtroppo mentre era alla guida della sua vettura su via Gambara, nel comune di Isorella, ne ha perso il controllo.

Per gli agenti l’ipotesi più plausibile è che il sinistro è avvenuto a causa dell’asfalto reso scivoloso dal carburante perso da un altro veicolo, è uscita di strada.

Così dopo essersi scontrata frontalmente contro un mezzo pesante che proveniva dal senso opposto, è andata a finire con la sua macchina su alcuni terreni che costeggiano la carreggiata. La sua auto è diventata un cumulo di lamiere e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lei non c’era più nulla da fare. Praticamente è deceduta sul colpo.