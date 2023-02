Nel primo pomeriggio della giornata di ieri, venerdì 3 febbraio 2022, si è diffusa la notizia della scomparsa di uno dei personaggi più noti della moda mondiale degli ultimi decenni. Paco Rabanne, fondatore e proprietario dell’omonima casa della moda, si è infatti spento all’età di 88 anni. Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso.

Nato a Pasajes in Spagna il 19 febbraio del 1934, si trasferì da piccolo insieme a sua mamma in Francia, dopo che suo padre perse la vita nella Guerra Civile spagnola.

In terra transalpina è cresciuto ed ha studiato architettura, prima di gettarsi a capofitto nella moda a cavallo tra gli anni 50 e 60. Sua madre era una sarta di Cristobal Balenciaga e grazie anche alla sua influenza entrò in questo mondo che poco più tardi iniziò a letteralmente a dominare e influenzare.

Ha lavorato prima per stilisti di grande livello come appunto Balenciaga, Givenchy e Christian Dior, per poi aprire la sua Maison nel 1966.

Il suo stile fu definito rivoluzionario da tanti colleghi ed esperti di moda. Visionario, al punto di utilizzare carta, pvc e metalli nelle sue creazioni. Questo particolare portò l’altra leggenda della moda Coco Chanel a soprannominarlo “il metallurgico della moda”.

Fu anche il primo ad utilizzare la musica durante le sfilate delle sue collezioni.

Accessori, abiti e capi da indossare, ma anche profumi e oggetti di design di vario genere, che hanno accresciuto la sua fama a livello globale.

Il post della Maison Paco Rabanne

Toccante il messaggio che la maison Paco Rabanne ha pubblicato sui propri canali social, per salutare il proprio fondatore, la propria guida.

La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate.

La scomparsa, ma soprattutto la vita e le opere di quest’uomo, che certamente ha lasciato un segno indelebile nel mondo, è stata celebrata da moltissimi, che hanno voluto rendergli onore esprimendo il proprio cordoglio pubblicamente.