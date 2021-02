Padova, bimba di 16 mesi precipitata dalle scale: è ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 2 febbraio, in un condominio a Padova. Purtroppo una bimba di soli 16 mesi è precipitata dalle scale, mentre la mamma era impegnata a chiudere la porta della loro abitazione. Al momento è ricoverata in ospedale, in condizioni molto gravi.

Un evento tragico, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. I medici al momento si dicono ottimisti sulle sue condizioni, anche se per sciogliere la sua prognosi, aspettano ancora 24 ore.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato in un condominio a Padova. La famiglia è di origini cinesi, ma vive in Italia ormai da molti anni.

Era un giorno come un altro per la mamma e la piccola. Stavano uscendo per fare le solite commissioni. La donna era impegnata a chiudere la porta e la bambina ha approfittato di quel momento di distrazione, per arrampicarsi sulla ringhiera.

Purtroppo, proprio in quell’istante ha perso l’equilibrio ed è precipitata per un’altezza di circa 4 metri. La madre dopo aver sentito il forte rumore, si è resa subito conto del dramma ed infatti è uscita in strada per chiedere aiuto ai passanti.

I titolari di un negozio di condizionatori, sono andati a vedere in fretta cosa stava accadendo ed hanno anche lanciato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ed anche una volante dei Carabinieri. Quest’ultimi ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni della bimba di 16 mesi precipitata dalle scale

Quando i sanitari hanno caricato la bambina in ambulanza era in uno stato di semi-incoscienza, ma era ancora viva. In ospedale, dopo tutti i controlli, hanno scoperto che a causa della caduta, ha riportato delle lesioni.

Al momento stanno facendo ulteriori esami per capire se ci siano stati o meno dei danni cerebrali. Per questo hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata per altre 24 ore.

Inoltre, è probabile che se in questo periodo, le sue condizioni dovessero rimanere stabili o migliorare, potrebbero anche dimetterla e rimandarla a casa. La piccola è figlia unica.