Una terribile vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri lunedì 3 gennaio, a Cambiago, in provincia di Milano. Una famiglia è stata avvelenata dalla fuoriuscita del monossido di carbonio nella loro abitazione. I medici dopo tutti i controlli, hanno sottoposto la mamma ad un cesareo d’urgenza.

Un evento tragico che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna nessuno dei componenti risulta essere in pericolo di vita. Molto presto infatti, verranno anche dimessi dall’ospedale.

Dalle informazioni rese note dalla struttura ospedaliera, il tutto è avvenuto nella mattinata di lunedì 3 gennaio. La famiglia di origine nordafricane era nella loro abitazione.

Il papà di circa 36 anni all’improvviso ha iniziato a stare male. Pochi minuti dopo si è reso conto che anche la moglie ed il figlio, non riuscivano a respirare bene. Per questo sono saliti tutti in macchina e sono andati d’urgenza al pronto soccorso di Vimercate.

I medici dopo i controlli del caso, hanno scoperto che tutti i membri della famiglia presentavano i sintomi di un avvelenamento. Era dovuto proprio all’esalazione di monossido di carbonio. Vista la situazione hanno deciso di trasferire l’uomo al Niguarda. Hanno dovuto sottoporlo ad un trattamento nella camera iperbarica.

Inoltre, hanno deciso di sottoporre la giovane mamma, al nono mese di gravidanza, ad un cesareo d’urgenza. I dottori hanno riscontrato una sofferenza del feto.

Famiglia avvelenata da monossido di carbonio: l’accaduto

CREDIT: 2LC-PER

Al momento nessuno risulta essere in pericolo di vita. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento del papà, sono tutti salvi e non risultano essere in condizioni critiche.

Nell’appartamento della famiglia in via Madonna, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Quest’ultimi dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto che il gas tossico, era fuoriuscito dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Non è ancora chiaro se l’abitazione al momento sia agibile o meno. La cosa più importante è appunto che tutta la famiglia è viva e che nessuno abbia riportato conseguenze critiche dall’accaduto.