Bimba di 5 mesi in ospedale con febbre e tosse: purtroppo è morta per una meningite batterica che non le ha lasciato scampo

Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto lo scorso 1 novembre, nella provincia di Padova. Purtroppo una bimba di soli 5 mesi, ha perso la vita a causa di una meningite batterica, che non le ha lasciato scampo. Tutta la comunità ora è in lutto per la perdita.

I genitori, entrambi infermieri, nella giornata di ieri, martedì 7 novembre, insieme ai loro cari hanno avuto la possibilità di darlo l’ultimo saluto. Ha lasciato anche una sorellina di 5 anni.

Da ciò che hanno riportato alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso 28 ottobre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova nel comune di Teolo, in provincia di Padova.

La neonata aveva febbre alta, tosse ed una rigidità dei movimenti. I genitori erano convinti che avesse una leggera bronchiolite. Per questo le hanno dato la tachipirina, ma si sono presto resi conto che la situazione non migliorava.

Il padre, intervistato dal quotidiano locale, Il Mattino di Padova, ha spiegato cosa hanno vissuto in quei giorni. L’uomo ha dichiarato:

In un primo momento si pensava si trattasse di brochiolite, tant’è che le era stata somministrata della Tachipirina. Con il passare delle ore è salita la febbre e dagli accertamenti si è capito che il nostro piccolo cigno, come amavamo chiamarla, sarebbe volata in fretta in cielo.

Il decesso della bimba di 5 mesi e l’ultimo straziante addio

Quando i genitori hanno portato la piccola all’ospedale di Padova, le sue condizioni erano ormai disperate. Dai controlli i medici hanno scoperto che era affetta da una meningite batterica, che aveva ormai intaccato tutti gli organi. Infatti l’1 novembre, la piccola ha perso la vita. Hanno dato il consenso alla donazione dei suoi organi.

I genitori nella giornata del 7 novembre, hanno avuto la possibilità di dirle addio nella chiesa di Teolo, comune in cui vivono. Nel necrologio hanno messo una sua foto mentre sorride con la lingua fuori ed hanno fatto scrivere: