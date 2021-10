Un episodio drammatico è avvenuto nella mattinata di martedì 5 ottobre, a Padova. Un bimbo di soli 5 anni è stato rapito dal padre, mentre stava andando a scuola accompagnato dalla mamma. Al momento sono in corso le ricerche, anche se per le forze dell’ordine è probabile che abbia già varcato il confine.

CREDIT: FACEBOOK

Si chiama David ed il figlio di una ragazza di origini moldave, chiamata Alexandra Mararu, che ha 26 anni. Sono venuti in Italia pochi anni fa, poiché lei voleva stare vicino ai suoi familiari.

Tuttavia, nella mattinata di martedì è avvenuto il drammatico episodio. La donna proprio come ogni mattina, è uscita dalla sua abitazione per accompagnare il piccolo a scuola.

Ad un certo punto però, un furgone nero con a bordo 4 uomini, tra cui il papà di David, si è accostato. Due di loro tenevano la mamma ed invece gli altri, hanno messo il bambino dentro il mezzo. Nel giro di due minuti David è scomparso.

CREDIT: FACEBOOK

La donna ovviamente ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. Visto ciò che le hanno fatto è stata portata in ospedale, ma per fortuna non ha riportato dei gravi traumi.

Il precedente rapimento del bimbo di 5 anni, avvenuto in Romania

Alexandra Mararu ha raccontato agli agenti che questa non è la prima volta che Bogdan, il papà di suo figlio, fa una cosa simile. Infatti ha affermato che ha fatto una cosa del genere anche 3 anni fa.

I due genitori vivevano in Romania e l’uomo aveva rapito il piccolo. La donna per ritrovarlo ha dovuto aspettare 8 lunghi mesi. In quell’occasione il ragazzo, dopo che è stato ritrovato, ha minacciato di gettarsi dal balcone insieme al figlio.

Per fortuna poi il tribunale locale ha preso in mano la situazione ed hanno deciso di affidare il piccolo solo alla madre. La donna ai carabinieri ha detto che negli ultimi giorni si sentiva osservata.

Ha raccontato di aver visto spesso una signora che stava studiando i suoi movimenti. Tuttavia, al momento del rapimento quest’ultima non era presente. Gli agenti ora stanno cercando di indagare sull’accaduto e vogliono trovare il piccolo il prima possibile. La mamma ha pubblicato un disperato appello sul web.

