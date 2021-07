Hai presente la storia raccontata nel film Perdita e amore del 2005 e interpretato dalla star Andy Lau? Devi sapere che è tratta da un episodio vero. Davvero un padre ritrova il figlio rapito dopo 24 anni in cui non ha saputo niente di lui, se fosse vivo o se fosse morto, quali fossero le sue condizioni di vita, se sarebbe mai tornato da lui…

Guo Gangtang ha potuto riabbracciare il figlio scomparso 24 anni prima. Lui non ha mai smesso di cercare il bambino che era svanito nel nulla mentre si trovava di fronte alla loro casa di Shandong, in Cina. E finalmente ha potuto riabbracciarlo.

Una storia che ha commosso tuta la Cina, ma anche tutto il mondo. Tanto che il momento del primo incontro dopo 24 anni è tato celebrato anche con una diretta televisiva, in cui un padre riabbracciava il figlio 26enne dopo tanto averlo cercato.

Guo Xinzhen è stato vittima di rapimento quando aveva solo 2 anni. Dopo 24 anni ha potuto riabbracciare il padre, che aveva anche percorso 500mila chilometri in moto per tutta la Cina per ritrovarlo.

La sua storia aveva ispirato anche un film del 2005, “Lost and Love”, (Perdita e amore) con protagonista Andy Lau. A portarlo via dai suoi affetti più cari un gruppo di trafficanti di esseri umani che lo hanno prelevato davanti alla casa nella provincia di Shandong in Cina doveva viveva. Per far perdere le sue tracce per 24 anni.

Padre ritrova il figlio rapito: il commovente incontro

Era il 21 settembre 1997 quando il bambino è svanito e da allora il papà non ha mai smesso di cercarlo, arrivando a girare tutte le province e le Regioni della Cina, tranne il Tibet e lo Xinjiang. Mezzo milione di chilometri con volantini e foto del figlio: non poteva smettere di cercarlo.

La polizia alla fine lo ha trovato grazie al test del Dna, arrestando due persone sospettate del suo sequestro.