Padova, i medici hanno dichiarato la morte celebrare per Anna Padova, i medici hanno dichiarato la morte celebrare di Anna, la ragazzina colpita da un infarto mentre era a scuola. Ecco cosa le era accaduto nei giorni scorsi..

Non c’è stato nulla da fare per Anna, la ragazzina di quattordici anni, colpita da un infarto mentre era a scuola, a Padova. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, ha avuto tre arresti cardiaci in poco tempo e per lei sono stati fatali.

Un evento drammatico, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai immaginato una cosa del genere, visto che la giovane non aveva alcun tipo di problema.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Anna è stata colpita da un infarto, intorno alle otto del mattino di mercoledì diciannove gennaio, mentre era nel liceo delle Scienze Umane Duca D’aosta.

Era uscita da casa come suo solito, salutando i suoi genitori ed andando a scuola con la sua bicicletta. Quando all’improvviso è stata colpita dal malore e si è accasciata sulla spalla della sua compagna di banco.

Il professore di matematica, ha provato a rianimarla e sono stati chiamati anche i soccorsi. I medici arrivati sul posto hanno provato a rianimarla per diverso tempo ed infatti, quando il suo cuore ha ripreso a battere, l’hanno portata immediatamente all’ospedale di Padova.

I dottori del pronto soccorso, sin da subito hanno capito che la sua situazione era molto complicata ed infatti l’hanno tenuta sotto osservazione per tutta la notte.

Purtroppo però, durante questo periodo, Anna è stata colpita da tre arresti cardiaci, che sono stati fatali. Per questo motivo, i medici hanno deciso di dichiarare la morte celebrare. Infatti ora sono iniziate tutte le procedure di protocollo, per dichiarare definitivamente il suo decesso.

La ragazzina non aveva mai avuto gravi problemi di salute, ma in base alle informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che negli ultimi giorni, soffrisse di nausee e vomiti. Su i social ci sono stati diversi messaggi, molti dei quali per dare forza ai suoi genitori, in questo momento così doloroso per loro.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

