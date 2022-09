Padova, le indagini degli inquirenti per la morte di Erika Fantinato: giovane mamma travolta da un pulmino mentre faceva jogging

Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti devono trovare una risposta dietro il sinistro che ha portato al decesso della 54enne Erika Fantinato. Il pm che si sta occupando del caso, ha deciso di iscrivere l’uomo alla guida del pulmino sul registro degli indagati.

Gli inquirenti per adesso stanno cercando di ricostruire lo scontro nei minimi dettagli. Soprattutto per capire come la donna sia stata investita.

I fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 di mercoledì 7 settembre. Precisamente lungo via Brenta, nel piccolo comune di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Erika era uscita per fare jogging prima di tornare a casa dal compagno e dalle sue due figlie.

Quando all’improvviso, un pulmino con a bordo due operai, che era diretto sul luogo di lavoro, l’ha investita. L’uomo alla guida però, da ciò che è emerso, non si è affatto reso conto della presenza della donna.

L’automobilista si è presto reso conto della gravità della situazione ed ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e con loro, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

I medici hanno cercato a lungo di rianimare la giovane mamma, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Purtroppo il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Le indagini per il sinistro che ha portato al decesso di Erika Fantinato

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la donna dopo essere stata colpita dal pulmino, è finita in un fossato che costeggia la strada.

Gli inquirenti per ricostruire con esattezza l’accaduto, hanno posto sotto sequestro il mezzo ed hanno anche iscritto l’automobilista sul registro degli indagati. Il reato contestatogli è proprio quello di delitto stradale.

L’intera comunità al momento è sconvolta dalla triste perdita. Sono davvero tante le persone che si stanno recando a casa della famiglia di Erika, per mostrare loro affetto e vicinanza per questa perdita così improvvisa e straziante.