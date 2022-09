Un terribile episodio è quello avvenuto lo scorso martedì 30 agosto, nella zona dei Castelli Romani. Una donna incinta di 2 gemelli, di 41 anni, è stata travolta da un’auto. Le sue condizioni non sembravano essere gravi, ma dopo il trasferimento in ospedale, è emersa una triste realtà.

Dopo un’ecografia di controllo, i medici hanno scoperto che uno dei bambini non ce l’ha fatta. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, per avere un quadro completo della vicenda.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso martedì 30 agosto. Precisamente lungo la via Appia, nella zona dei Castelli Romani.

La giovane mamma incinta al settimo mese, di ritorno da casa di una sua amica, stava camminando lungo il ciglio della strada, per raggiungere la fermata dell’autobus. Da ciò che è emerso era sulla corsia di destra, dove non c’è il marciapiede.

Quando all’improvviso, un uomo a bordo di una Renault Kangoo l’ha investita. Non si era affatto reso conto della sua presenza e quando l’ha vista, non è più riuscito ad evitarla. L’automobilista si è subito fermato ed ha atteso con lei l’arrivo dei sanitari.

Vista la gravidanza, i medici hanno deciso di trasportarla d’urgenza al Nuovo Ospedale dei Castelli.

Donna incinta travolta da un’auto: la morte di uno dei gemelli

In un primo momento le sue condizioni non sembravano essere affatto gravi. Però, in via precauzionale hanno deciso di disporre il suo trasferimento all’ospedale Agostino Gemelli di Roma.

È proprio a quel punto che i dottori, da un’ecografia di routine, hanno scoperto che uno dei bambini che portava in grembo era morto. Così l’hanno sottoposta ad un cesareo d’urgenza.

Uno dei gemelli non ce l’ha fatta, mentre l’altro al momento è in condizioni molto gravi. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, proprio per capire se ha perso la vita a causa dell’incidente. L’automobilista è stato denunciato per il reato di lesioni stradali. Saranno solo le indagini a far luce su questo triste episodio.