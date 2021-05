Caso Denise Pipitone, sono arrivati i risultati dell’esame del DNA su Denisa, la ragazza segnalata e fermata a Scalea. Risultati che hanno confermato quanto sostenuto dalla 19enne: non è la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004.

La notizia è stata data in diretta tv durante la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barba D’Urso e qualche ora dopo durante la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi.

Era già cosa certa che non fosse la figlia di Piera Maggio, sia perché il certificato di nascita prova che sia nata in Romania, sia perché oggi Denise avrebbe 21 anni e non 19. Ma la Procura ha voluto un’ulteriore conferma per non lasciare nessun dubbio, come invece è stato fatto negli ultimi 17 anni.

Denisa è così un capitolo chiuso e su di lei non potranno esserci dubbi, come è successo invece con Danas, la bimba filmata dalla guardia giurata a Milano. In molti oggi sono convinti che era proprio Denise Pipitone.

Denise Pipitone: come è arrivata la segnalazione di Denisa?

Come si è ritrovata coinvolta una ragazza di 19 anni nel caso di Denise Pipitone? L’intera Italia si è schierata accanto a Piera Maggio e sta chiedendo verità e giustizia per la sua bambina.

Questa forte attenzione ha portato due parrucchiere di Scalea a notare la somiglianza di questa ragazza in compagnia di un gruppo di rom. Dopo averla invitata con una scusa nel loro salone, le due hanno provato a farle alcune domande ed è stato allora che hanno scoperto che non ricordava molto del suo passato, che non aveva i genitori e che aveva viaggiato molto. Ma c’era qualcosa di ancora più sconvolgete: si chiamava Denisa.

Le due parrucchiere hanno così allarmato le autorità e spiegato quanto accaduto. La 19enne è stata portata via ed ascoltata. Ha spiegato di non essere Denise Pipitone e si è perfino offerta di fare il test. Ora sono arrivati i risultati che hanno confermato quanto ha sostenuto sin dall’inizio.