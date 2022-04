Panico nei negozi e nei supermercati da nord a sud. In molte zone del nostro paese, infatti, abbiamo assistito a una situazione mai avvenuta prima. Pagamenti elettronici bloccati in tutta Italia, con clienti costretti ad abbandonare la spesa nei supermercati perché non avevano abbastanza denaro contante per poterla pagare.

Nella tarda mattinata di venerdì 15 aprile 2022 sono stati segnalati in molte zone d’Italia problemi nei pagamenti digitali con carte e bancomat che sfruttano i circuiti gestiti da Nexi.

Centinaia di segnalazioni e post sui social network hanno denunciato una situazione mai accaduta prima in Italia. Molti cittadini non hanno potuto usare bancomat e carte di credito e nemmeno prelevare i soldi in banca.

Il black out dei pagamenti elettronici attraverso il circuito gestito da Nexi è capitato proprio in uno dei periodi peggiori, come il venerdì prima di Pasqua. Molte persone si trovavano proprio a fare la spesa.

E dopo averla fatta ed essere arrivati alle casse, l’amara scoperta al momento di pagare. Bancomat e carte di credito fuori uso. Per chi non aveva soldi con sé, l’unica soluzione è stata quella di abbandonare lì la spesa. Anche perché spesso nemmeno si poteva prelevare agli sportelli.

Pagamenti elettronici bloccati in tutta Italia: Nexi sta cercando di capire cosa è successo

Il caos è rientrato e i problemi sono stati risolti, come comunicato da Nexi. L’ente sta al momento cercando di capire con i tecnica cosa possa aver causato un blocco del genere. Blocco che è durato per molto tempo e ha interessato diverse zone del nostro paese, interessando però solo i Pos del circuito Nexi.

Tutti i sistemi funzionano di nuovo regolarmente, come riferito da un portavoce della società. Ci potrebbero ancora essere code a livello locale per il riavvio di ogni singolo dispositivo. La polizia postale, invece, dice che al momento non sembrerebbe frutto di un attacco hacker.