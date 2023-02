Dramma a Palermo, bambino di 18 mesi in ospedale dopo aver ingerito cannabis: in corso tutti gli accertamenti sulla famiglia

Un altro gravissimo episodio è quello avvenuto nei giorni scorsi nella città di Palermo, che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti. Un bambino di soli 18 mesi è stato ricoverato in ospedale, dopo che ha ingerito della cannabis, forse trovata nella sua abitazione.

Sull’accaduto gli inquirenti stanno indagando, anche per capire il contesto familiare in cui vive e dove possa aver trovato quella sostanza. Per fortuna il piccolo ora sembra essere fuori pericolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente all’ospedale Di Cristina, che si trova nella città di Palermo, in Sicilia.

Per la famiglia e per il bimbo sembrava essere una giornata come le altre. Fino a quel momento per loro non era accaduto nulla di insolito ed il piccolo sembrava stare bene, come sempre.

All’improvviso però, i genitori hanno notato che era come in uno stato soporifero. Si sono subito allarmati ed hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Di Cristina, per capire cosa stesse accadendo.

I dottori sin da subito hanno ipotizzato quale fosse la causa dietro il suo malessere. Tuttavia, lo hanno sottoposto sin da subito a tutte le analisi di routine ed è proprio da queste che è venuta fuori la triste verità.

Bambino di 18 mesi in ospedale: la scoperta dalle analisi

È proprio da queste analisi che è venuto fuori che purtroppo il bambino era positivo alla Cannabis. Aveva ingerito quella sostanza e grazie alle tempestive cure dei medici, ora sembra essere fuori pericolo.

Lo stesso staff ospedaliero ha deciso di allertare le forze dell’ordine, che ora stanno indagando sull’accaduto. Stanno cercando di capire il contesto familiare in cui vive ed anche le responsabilità da parte dei genitori.

Lo scorso anno in quello stesso nosocomio, sono circa 18 i bambini ricoverati per questo motivo. Invece questo per questo nuovo anno, sembra essere il secondo caso. Infatti tutti sono preoccupati vista la vicinanza di questi episodi, che riguardano sempre i più piccoli.