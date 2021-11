Un tragico ed improvviso lutto ha scosso il mondo del calcio femminile nelle ultime ore. Purtroppo la giovane campionessa Vittoria Campo, di soli 23 anni è morta a seguito di un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Due mesi fa anche il fratello maggiore Alessandro è deceduto per lo stesso motivo.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tra queste anche quello delle sue compagne di squadra e dei dirigenti delle varie società sportive in cui ha giocato.

Vittoria Campo aveva solamente 23 anni e viveva a San Martino delle Scale, piccolo comune di circa 500 abitanti, che si trova in provincia di Palermo.

La ragazza ha accusato un malore improvviso nella giornata di lunedì 1 novembre. I suoi familiari si sono presto resi conto delle sue gravi condizioni. Per questo hanno deciso di allertare in fretta i sanitari.

CREDIT: PALERMO CALCIO

I medici intervenuti l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La notizia della sua morte è stata resa pubblica solo nella giornata di martedì 2 novembre.

La carriera sportiva di Vittoria Campo ed il decesso del fratello maggiore

Questa stessa famiglia, non meno di 2 mesi fa, ha subito un’altra grave perdita. Il fratello maggiore della giovane, Alessandro è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Favignana.

Era l’1 settembre e da ciò che è emerso, il ragazzo si era trasferito in quel posto per lavoro. Quando i medici sono intervenuti in casa però, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. Hanno potuto dichiarare solo il tragico decesso.

Vittoria Campo era un’appassionata di calcio. Infatti in questi anni ha militato nelle squadre della Ludos Palermo e Palermo Calcio. Quest’ultima ora è in serie B e non si esclude la possibilità che il club possa fare qualcosa per ricordarla.

CREDIT: FACEBOOK

In molti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto ai suoi cari, che nel giro di poche settimane hanno subito due perdite gravi.