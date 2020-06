Palermo, donna positiva al virus e in coma, sottoposta ad un cesareo: la bimba è nata prematura Palermo, donna positiva al Covid ed in coma, è stata sottoposta ad un cesareo: è la prima volta in Italia

Nei giorni scorsi una donna incinta, di origini bengalesi, è tornata in Italia da Londra. Poco dopo è risultata positiva al Coronavirus ed è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in coma all'ospedale Cervello, di Palermo. Ora è stata sottoposta ad un cesareo, poiché le sue condizioni sono ancora critiche, ma stabili. La piccola è nata alla trentesima settimana di gravidanza e pesa circa 1,4 chilogrammi. Anche lei sta ricevendo le cure di cui ha bisogno, nel reparto di neonatologia. È la prima volta in Italia che accade una vicenda simile. La donna è tornata in Italia lo scorso 14 maggio, prendendo un volo da Londra a Palermo, facendo anche scalo a Roma. Era ospite alla casa del fratello. Nella serata di domenica 17 maggio, ha iniziato ad accusare crisi respiratorie ed è scattato subito l'allarme al 118, che è arrivato sul posto tempestivamente. La giovane mamma, è stata portata subito in ospedale ed è stata sottoposta al tampone, che è risultato positivo. In un primo momento, è stata ricoverata nel reparto di Pneumatologia, ma con l'aggravarsi delle sue condizioni è stata trasferita in Rianimazione. I medici l'hanno intubata ed hanno cercato di curarla con il plasma iperimmune, arrivato proprio dall'ospedale di Pavia, per circa 2 settimane. Tutto questo però, non ha riportato ai risultati sperati. Infatti la sua situazione non è affatto migliorata. Il direttore del reparto di Terapia Intensiva Baldo Renda, sull'accaduto ha dichiarato: "In considerazione dell'aggravamento delle condizioni respiratorie della paziente, dopo un ulteriore consulto tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, si è deciso di portare la paziente in sala operatoria per un taglio cesareo urgente. L'intervento è andato bene. La bimba, prematura, è ora affidata alle cure dei neonatologi!" Il fratello, la sua famiglia e tutte le persone che sono state a contatto con lei, nei giorni precedenti al ricovero, sono state sottoposte al tampone. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.