Donna incinta positiva al Covid: è in gravi condizioni Palermo, donna incinta positiva al Covid: è ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni

Nelle ultime ore, è stata resa pubblica un’altra terribile notizia. Una donna incinta di origine marocchine, è risultata positiva al Covid. È stata ricoverata dopo che ha avuto una grave crisi respiratoria. I medici, ora, stanno cercando di fare il possibile, sia per lei che per il piccolo.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, per il numero elevato dei decessi e dei contagi. Tutti infatti sono allarmati e preoccupati.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna circa due settimane fa, è tornata da Londra a Palermo, facendo prima uno scalo a Roma. Prendendo quindi due aerei.

Nella serata di domenica 24 maggio, la giovane ha avuto una grave crisi respiratoria mentre era in casa e sono stati allertati subito i soccorsi. I medici intervenuti l’hanno trasportata subito all’ospedale Cervello di Palermo.

Il suo tampone è risultato positivo. Secondo le informazioni emerse, in un primo momento, è stata ricoverata nel reparto di Pneumatologia, ma poco dopo i medici hanno deciso di trasferirla al reparto di Rianimazione.

Nella giornata di ieri, i medici stavano valutando la possibilità di sottoporla ad un cesareo, per non mettere in pericolo la vita del bimbo, però, per il momento ancora non ci sono notizie su questo.

Lo staff dell’ospedale ci ha tenuto a far sapere, che nonostante le condizioni della donna sono gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Infatti, hanno dichiarato che respira autonomamente e non è intubata.

In questo momento, le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare tutte le persone che sono state a contatto con lei, comprese quelle che hanno preso i due aerei. I suoi familiari sono stati tutti sottoposti al tampone per il Covid. In più, anche tutte le persone che hanno avuto contatti con la giovane quando è arrivata a Palermo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni della donna e del piccolo.

Fonte: Palermo Today