Un drammatico incidente stradale è avvenuto all’alba di sabato 23 aprile. La vittima purtroppo è una ragazza chiamata Noemi Ficara di soli 25 anni, che stava tornato a casa e con lei c’era anche la cugina di 18 anni. Quest’ultima è ricoverata in ospedale, in condizioni molto gravi.

In tanti in queste ore hanno voluto affidare ai social un pensiero per questa perdita così improvvisa e straziante. Nemmeno le sue amiche riescono a farsene una ragione.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 4 o le 5 del mattino di sabato 23 aprile. Precisamente sull’autostrada A19 Palermo-Catania, allo svincolo di Altavilla Minicia.

Le due ragazze erano a bordo della Toyota Yaris e tutto stava procedendo normalmente. Erano dirette alle loro abitazioni.

Tuttavia, all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine Noemi Ficara che era alla guida della vettura, ne ha perso il controllo. Per questo sono finite fuori strada.

Dopo essersi scontrare con il guard rail, si sono ribaltate più volte. I primi a lanciare l’allarme ai sanitari, sono stati alcuni passanti. I medici intervenuti però, per la 25enne, non sono riusciti a fare nulla. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere e non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.

I messaggi di cordoglio per la morte di Noemi Ficara

La cugina di 18 anni, invece, è apparsa in condizioni molto gravi. I medici per questo hanno deciso di trasportarla in ospedale, ma al momento non risulta essere in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione, l’incidente sembra essere avvenuto autonomamente e non risultano esserci altri veicoli coinvolti. Un’amica di Noemi quando ha scoperto di questa perdita così improvvisa, sui social ha scritto:

