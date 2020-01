Palermo, Rosalia Nuara ha perso la vita mentre era incinta. Dramma a Palermo, donna incinta ricoverata, ha perso la vita. I medici sono riusciti a salvare solo il bambino. Ecco cosa le è accaduto..

Un altro terribile dramma è accaduto a Palermo, nella clinica Triolo Zancla, dove Rosalia Nuara, giovane donna di quaranta anni, era andata lì per tenere sotto controllo la sua gravidanza, ma alla fine ha perso la vita. I medici sono riusciti a salvare la vita del suo bambino.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che non riescono ancora a capire come sia potuto accadere un evento simile.

Secondo le informazioni che sono emerse da questa tragica notizia, sembrerebbe che il tutto sia accaduto la scorsa notte, mentre Rosalia Nuara, era ricoverata nella clinica.

Soffriva di diabete e visto che aveva la glicemia alta, i medici hanno deciso di per tenere sotto controllo sia lei, che il bambino che portava in grembo. La sua situazione medica non era affatto semplice.

Era in stanza con altre ragazze e durante la notte si è alzata per andare in bagno. Proprio in quel momento però, la giovane mamma è svenuta a terra ed è andata in arresto cardiaco.

I medici sono intervenuti subito per cercare di farla riprendere, ma nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, non sono riusciti nel loro obiettivo. Poco dopo, infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Quando si sono resi conto che il bimbo che portava nel grembo era ancora vivo, hanno deciso di portarla in sala operatoria per farlo venire al mondo, nonostante fosse prematuro. Ora il piccolo, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Per i medici ancora non è chiara la causa del decesso di Rosalia Nuara e per questo è stata disposta l’autopsia sul suo corpo, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Questo esame potrà dare tutte le risposte ai familiari e a tutti i medici, che ancora non capiscono la causa della sua morte.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

