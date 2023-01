La piccola Pamela Battaglia ha perso la vita il giorno di Capodanno, aveva soltanto 8 anni. Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La triste vicenda è accaduta a Vasto.

Poche ore fa, è arrivata la notizia della decisione di riesumare il corpo, per poter procedere con l’esame autoptico. Non era stato ritenuto necessario, tanto che la famiglia aveva potuto darle un ultimo addio e una degna sepoltura. Ora, Pamela Battaglia sarà riesumata e sottoposta a tutti gli esami necessari.

Una decisione presa dopo che la famiglia ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Vasto. I magistrati hanno aperto un fascicolo d’indagine e ora, sarò solo l’esame autoptico ad individuare la causa certa del decesso della bambina di 8 anni e a stabilire eventuali responsabilità.

Il legale del suo papà ha spiegato che l’uomo, con la denuncia, non ha voluto puntare il dito contro nessuno. Vuole soltanto capire perché la sua bambina si è spenta per sempre e vuole accertarsi che si sia davvero trattato solo di una fatalità. Solo in questo mondo potrà accettarlo e riuscire ad andare avanti.

Il decesso della piccola Pamela Battaglia

Il 1 dicembre, la piccola Pamela Battaglia ha iniziato ad accusare uno strano malessere. I genitori hanno subito richiesto l’intervento degli operatori sanitari, che hanno cercato di salvarla in ogni modo. La bimba, purtroppo, non ce l’ha fatta. Si è spenta poco dopo, per un arresto cardiocircolatorio. Nei giorni precedenti, aveva avuto la febbre.

Una bambina di 8 anni che non soffriva di alcuna patologia pregressa e che dopo una semplice influenza, è deceduta davanti agli occhi della sua famiglia.

Il padre vuole solo che venga fatta chiarezza sulla causa certa del decesso. Una richiesta comprensibile, che ha portato la Procura di Vasto ad aprire un fascicolo d’indagine.

Il padre vuole avere l’assoluta certezza che nulla sia andato per il verso sbagliato e che si sia davvero trattato di una terribile fatalità. È comprensibile che un padre invochi la massima chiarezza.

Queste le parole del legale.